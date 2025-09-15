SPECTACLE C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Argelès-sur-Mer

SPECTACLE C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Argelès-sur-Mer samedi 31 janvier 2026.

SPECTACLE C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La Comédie aux 2 Molières 2024

MEILLEURE COMÉDIE ET MEILLEUR AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT !

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul.

Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul…

.

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

English :

Comédie aux 2 Molières 2024

FOR BEST COMEDY AND BEST LIVING FRENCH-LANGUAGE PLAYWRIGHT!

Nora and Jonathan have been a couple for far too long. And it sucks.

As for Maxime, he’s been partying to meet the man of his dreams. And it sucks…

German :

La Comédie aux 2 Molières 2024

BESTE KOMÖDIE UND BESTER LEBENDER FRANZÖSISCHSPRACHIGER AUTOR!

Nora und Jonathan sind schon viel zu lange ein Paar. Und es ist scheiße.

Maxime macht Dreier, um den Mann seines Lebens zu finden. Und das ist schlecht…

Italiano :

Commedia alle 2 Molières 2024

MIGLIORE COMMEDIA E MIGLIORE AUTORE FRANCOFONO VIVENTE!

Nora e Jonathan sono stati una coppia per troppo tempo. E questo è uno schifo.

Per quanto riguarda Maxime, ha fatto festa per incontrare l’uomo dei suoi sogni. E fa schifo…

Espanol :

Comedia en los 2 Molières 2024

¡MEJOR COMEDIA Y MEJOR AUTOR FRANCÓFONO VIVO!

Nora y Jonathan han sido pareja durante demasiado tiempo. Y eso apesta.

En cuanto a Maxime, ha estado de fiesta para conocer al hombre de sus sueños. Y apesta…

L’événement SPECTACLE C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par OT D’ ARGELES SUR MER