Spectacle C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Théatre de Caen Caen

Spectacle C’est pas facile d’être heureux quand on va mal

Théatre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime enchaîne les rendez-vous pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée, lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.

Rudy Milstein a le don de faire rire avec des sujets graves, pointant du doigt les inquiétudes des quadras en mal d’amour, le malaise de ses pairs dans une société qui ne tourne pas rond. Écrite au scalpel, cette comédie, servie par une distribution renversante de naturel, bouscule les bonnes moeurs sans concessions.

Molières 2024 Meilleure comédie, Meilleur auteur francophone vivant pour Rudy Milstein.

Représentation en audiodescription dimanche 7 décembre. Tarif 17 € ou 19 € .

Théatre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 00 theatre@caen.fr

English : Spectacle C’est pas facile d’être heureux quand on va mal

Nora and Jonathan have been a couple for far too long. And it sucks. Maxime goes on one date after another to meet the man of his dreams. And that sucks too. Timothée thinks he’s happy, but his life sucks. Jeanne’s life sucks, but she knows it.

German : Spectacle C’est pas facile d’être heureux quand on va mal

Nora und Jonathan sind schon viel zu lange ein Paar. Und es ist scheiße. Maxime hat ein Date nach dem anderen, um den Mann seines Lebens zu treffen. Das ist auch nicht gut. Timothée denkt, er sei glücklich, obwohl sein Leben beschissen ist. Jeanne hat ein lausiges Leben, aber sie weiß es.

Italiano :

Nora e Jonathan sono stati una coppia per troppo tempo. Ed è uno schifo. Maxime va a un appuntamento dopo l’altro per incontrare l’uomo dei suoi sogni. E anche questo è uno schifo. Timothée pensa di essere felice, ma la sua vita fa schifo. La vita di Jeanne fa schifo, ma lei lo sa.

Espanol :

Nora y Jonathan han sido pareja durante demasiado tiempo. Y es un asco. Maxime acude a una cita tras otra para conocer al hombre de sus sueños. Y también es una porquería. Timothée cree que es feliz, pero su vida es una mierda. La vida de Jeanne apesta, pero ella lo sabe.

