Spectacle C’est pas gagné ! -, Chartres

Comment trouver 300 000 euros alors que sur son compte il ne reste que 20 centimes…? Comment persuader sa banquière sans la prendre en otage ? Comment s’inspirer des films américains sur les hold ups pour parvenir à ses fins….?

Mais n’est pas Georges Clooney dans Ocean’s Eleven qui veut. C’est pas gagné… Avec Manuel Pratt et Ludivine Vincent. .

8 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 33 06 info@theatreportailsud.com

English :

How do you find 300,000 euros when you only have 20 centimes left in your account? How do you persuade your banker without taking her hostage? How to take inspiration from American hold-up films to achieve your goals….?

