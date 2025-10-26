Spectacle C’est pas gagné ! Chartres

Spectacle C’est pas gagné !

8 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Vendredi 2026-01-15

2026-01-17

2026-01-15

Comment trouver 300 000 euros alors que sur son compte il ne reste que 20 centimes…? Comment persuader sa banquière sans la prendre en otage ? Comment s’inspirer des films américains sur les hold ups pour parvenir à ses fins….?

Mais n’est pas Georges Clooney dans Ocean’s Eleven qui veut. C’est pas gagné… Avec Manuel Pratt et Ludivine Vincent. .

How do you find 300,000 euros when you only have 20 centimes left in your account? How do you persuade your banker without taking her hostage? How to take inspiration from American hold-up films to achieve your goals….?

Wie soll er 300.000 Euro auftreiben, wenn auf seinem Konto nur noch 20 Cent übrig sind …? Wie überredet man seine Bankangestellte, ohne sie als Geisel zu nehmen? Wie kann man sich von amerikanischen Filmen über Banküberfälle inspirieren lassen, um sein Ziel zu erreichen….?

Come trovare 300.000 euro quando sul conto sono rimasti solo 20 centesimi? Come convincere la vostra banchiera senza prenderla in ostaggio? Come ispirarsi ai film americani sulle rapine per raggiungere i propri obiettivi….?

¿Cómo encontrar 300.000 euros cuando sólo te quedan 20 céntimos en la cuenta? ¿Cómo persuadir a su banquera sin tomarla como rehén? ¿Cómo inspirarse en las películas americanas de atracos para conseguir sus objetivos….?

