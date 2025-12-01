Spectacle C’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Spectacle C’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 20h.

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 14h30. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Inspiré de l’émission de radio de nuit Allô Macha , un dispositif scénique circulaire accueille paroles intimes et confidences. Un théâtre de la rencontre où le quatrième mur se fissure et où chacun peut se réapproprier la scène.

Création et mise en scène Johana Giacardi, avec la compagnie Les Estivants. Une forme sensible, directe, à hauteur d’humain.

Dès 14 ans, durée 1h20 .

English :

Inspired by the night-time radio show Allô Macha , a circular stage set welcomes intimate words and confidences. A theater of encounters, where the fourth wall breaks down and everyone can reclaim the stage.

German :

Inspiriert von der nächtlichen Radiosendung Allô Macha empfängt eine kreisförmige Bühnenvorrichtung intime Worte und Vertraulichkeiten. Ein Theater der Begegnung, in dem die vierte Wand Risse bekommt und jeder sich die Bühne wieder aneignen kann.

Italiano :

Ispirato al programma radiofonico notturno Allô Macha , una scenografia circolare ospita parole e confidenze intime. Un teatro di incontri in cui la quarta parete viene meno e ognuno può fare suo il palcoscenico.

Espanol :

Inspirado en el programa radiofónico nocturno Allô Macha , un decorado circular acoge palabras y confidencias íntimas. Un teatro de encuentros en el que se rompe la cuarta pared y cada uno puede hacer suyo el escenario.

