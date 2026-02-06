Spectacle C’est pas (que) des salades par la Compagnie Les Philosophes Barbares

rue de l’Armide La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Sur le Pont vous invite à découvrir le spectacle de rue C’est pas que des salades par la Compagnie Les Philosophes Barbares. Attendez-vous à spectacle de boue, mais assis !

.

rue de l’Armide La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sur le Pont invites you to discover the street show C’est pas que des salades by Compagnie Les Philosophes Barbares. Expect a mud show, but with seats!

L’événement Spectacle C’est pas (que) des salades par la Compagnie Les Philosophes Barbares La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-06 par Nous La Rochelle