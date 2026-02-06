Spectacle C’est pas (que) des salades par la Compagnie Les Philosophes Barbares La Rochelle
Spectacle C’est pas (que) des salades par la Compagnie Les Philosophes Barbares
rue de l’Armide La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
2026-03-28
Sur le Pont vous invite à découvrir le spectacle de rue C’est pas que des salades par la Compagnie Les Philosophes Barbares. Attendez-vous à spectacle de boue, mais assis !
rue de l’Armide La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74
English :
Sur le Pont invites you to discover the street show C’est pas que des salades by Compagnie Les Philosophes Barbares. Expect a mud show, but with seats!
