Spectacle C’est qui Noël ? Saumur

Spectacle C’est qui Noël ?

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Gribouille et Chérubin, deux curieux habitants des nuages, découvrent un cadeau mystérieux portant l’étiquette Cadeau de Noël .

Ni une ni deux, nos deux clowns décident de retrouver Noël pour lui rendre son présent, quitte à explorer le monde des humains pour la première fois. Entre sapins déjantés, Père Noël farfelu et chansons rock’n’roll, ils vont, avec humour et maladresse, apprendre le vrai sens de l’amitié.

Un spectacle interactif rempli d’humour, de musique, de chants et de magie à la découverte de Noël et de ses traditions !

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 22 décembre 2025 de 14h à 15h et de 10h à 11h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Gribouille and Chérubin, two curious cloud-dwellers, discover a mysterious gift labelled Christmas Gift .

