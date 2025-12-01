Spectacle C’est quoi Noël ? Flers

9 Rue du Collège Flers Orne

Début : 2025-12-20 10:30:00
Conte théâtral et musical avec la compagnie Nour. Marionnettes et kamishibai pour répandre la magie de Noël avec humour et poésie et emmener les petits à la rencontre de personnages étonnants !

A partir de 3 ans   .

9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 

