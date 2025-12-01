Spectacle C’est quoi Noël ? Flers
Spectacle C’est quoi Noël ? Flers samedi 20 décembre 2025.
Spectacle C’est quoi Noël ?
9 Rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Conte théâtral et musical avec la compagnie Nour. Marionnettes et kamishibai pour répandre la magie de Noël avec humour et poésie et emmener les petits à la rencontre de personnages étonnants !
A partir de 3 ans .
9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22
English : Spectacle C’est quoi Noël ?
L’événement Spectacle C’est quoi Noël ? Flers a été mis à jour le 2025-12-03 par Flers agglo