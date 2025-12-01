Spectacle C’est quoi Noël ?

8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Conte théâtral et musical avec la compagnie Nour. Marionnettes et kamishibai pour répandre la magie de Noël avec humour et poésie et emmener les petits à la rencontre de personnages étonnants !

A partir de 3 ans .

8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

English : Spectacle C’est quoi Noël ?

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle C’est quoi Noël ? La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-19 par Flers agglo