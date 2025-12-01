Spectacle C’est quoi Noël ? La Ferté Macé
Spectacle C’est quoi Noël ?
8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Conte théâtral et musical avec la compagnie Nour. Marionnettes et kamishibai pour répandre la magie de Noël avec humour et poésie et emmener les petits à la rencontre de personnages étonnants !
A partir de 3 ans .
8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79
