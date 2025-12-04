Spectacle ceux qui appartiennent au jour Thann

Spectacle ceux qui appartiennent au jour

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Jeudi 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-04 19:45:00

2025-12-04

Lecture vivante sur la mémoire familiale, la transmission et l’amour, où les mots révèlent les liens entre générations et questionnent ce qui se perd et ce qui se construit.

La Compagnie Le Gourbi Bleu propose une lecture vivante du texte d’Emma van Troostwijk, enrichie de dessins d’Elodie Bouédec. Ce récit poétique explore la transmission familiale, les souvenirs effacés, l’amour et la perte, offrant un regard sensible sur ceux qui appartiennent au jour. .

English :

A lively reading about family memory, transmission and love, where words reveal the links between generations and question what is lost and what is built.

