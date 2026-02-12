Spectacle Chabada Etats d’âmes Salle Rencontres Jean Jaurès Vieux-Charmont

Spectacle Chabada Etats d’âmes

Salle Rencontres Jean Jaurès 20 Rue de Brognard Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Spectacle musical illustré en direct. Autour des chansons d’Agnès Bihl et Claude Nougaro

La Ville de Vieux-Charmont vous invite à une soirée artistique originale mêlant musique et création visuelle.

Ce spectacle rend hommage aux univers poétiques et engagés d’Agnès Bihl et de Claude Nougaro, à travers une interprétation sensible de leurs chansons. L’expérience sera enrichie par une performance en direct de l’artiste Alain Barré, qui illustrera la soirée sous les yeux du public, créant un dialogue vivant entre musique et image.

Salle Rencontres Jean Jaurès Vieux-Charmont (25600)

Entrée gratuite Sortie au chapeau

Réservations en mairie 03 81 90 76 80

Une soirée placée sous le signe de la poésie, du dessin et de l’émotion à partager en famille ou entre amis. .

Salle Rencontres Jean Jaurès 20 Rue de Brognard Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 90 76 80 contact@vieux-charmont.fr

