Spectacle Chacun fait c’qui lui plaît Salle Braun Metz

Spectacle Chacun fait c'qui lui plaît

Salle Braun 18 rue Mozart Metz Moselle

Tarif : 18 EUR

Vendredi 2026-03-06 20:00:00

2026-03-06 21:15:00

2026-03-06

Même si vous ne connaissez pas les années 80, vous allez adorer cette comédie qui sent bon le Tang et le Pshittt citron. Des comédiens qui se lâchent, des références vintage et le tout sous les lumières de la boule à facettes, voici le cocktail détonant et irrésistible de la dernière création du Complexe du Rire. Dans la lignée des pièces de Weber, venez découvrir un duo explosif. Des situations loufoques et des répliques cultes font de cette comédie familiale un rendez-vous de bonne humeur !

C’est bien connu, on ne choisit pas sa famille mais encore faut il faire avec ! Quand deux frères, qui n’ont pas grand chose à se dire, doivent aborder l’avenir, le plus facile c’est encore de déballer le passé…Bertrand, chanteur-animateur pense que rien n’égalera jamais les années 80 tandis que Jérôme, quinqua sans grands scrupules et opportuniste, nourrit de grandes ambitions.

Amateurs de lâcher prise, cette comédie est faite pour vous !Tout public

Salle Braun 18 rue Mozart Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 68 09 27 56 resasallebraun@gmail.com

Even if you’re not familiar with the 80s, you’ll love this comedy that smells of Tang and lemon Pshittt. Comedians who let loose, vintage references and all under the lights of the disco ball, this is the explosive and irresistible cocktail of the latest creation from Le Complexe du Rire. In the tradition of Weber’s plays, come and discover an explosive duo. Wacky situations and cult retorts make this family comedy an appointment for good humor!

It’s a well-known fact that you can’t choose your family, but you’ve still got to make do! When two brothers, who don’t have much to say to each other, have to talk about the future, the easiest thing to do is to unpack the past… Bertrand, a singer-entertainer, thinks that nothing will ever equal the 80s, while Jérôme, an unscrupulous and opportunistic 50-year-old, has big ambitions.

If you’re a fan of letting go, this is the comedy for you!

