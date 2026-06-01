Spectacle Chacun sa voix 2025/2026 Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Spectacle Chacun sa voix 2025/2026

Salle polyvalente Impasse du 19 mars 1962 Saint-Hilaire-de-la-Noaille Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Spectacle Chacun sa voix 2025/2026. Concert final de l’atelier d’adultes Chacun sa voix , dirigé par Mélisa Maillié. Chaque adulte chante deux chansons de son choix l’une sera accompagnée par Guillaume Vallot à la guitare ou à la contrebasse, et l’autre sera a cappella. Ce concert sera précédé par un concert de la chorale de l’association ALPAGA, Le chœur d’ALPAGA , dirigé par Mélisa. Concert de chants divers en polyphonie. Un apéritif sera offert à la fin. .

Salle polyvalente Impasse du 19 mars 1962 Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@alpaga.org

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English : Spectacle Chacun sa voix 2025/2026

L’événement Spectacle Chacun sa voix 2025/2026 Saint-Hilaire-de-la-Noaille a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers