Spectacle Chamades urbaines Saverne

Spectacle Chamades urbaines

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Simona, est observatrice urbaine. Ne supportant plus d’être enfermée dans son bureau mis à disposition par la Mairie, elle s’installe à la terrasse d’un café et commence son travail d’observation. Là, elle rencontre Pierrette, une serveuse. Alors que Simona s’interroge, Pierrette se met à dessiner la ville, à la transformer à la craie. Ensemble, elles tentent de répondre à quelques questions essentielles Vous savez comment sont les gens ? , Où se cachent les hommes pour pleurer ? , La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure ? .

Le spectacle CHAMADES urbaines a pour ambition de s’ancrer dans la ville où il se joue pour mieux parler des gens qui y vivent. Il vous invite à prendre possession de votre espace urbain, à prendre le temps de l’observer, à y laisser vos traces, à vous y rencontrer, à y exprimer vos émotions, vos chamades . Parce que le cœur d’une ville, ce sont d’abord les gens qui sont dedans qui le font battre. .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

