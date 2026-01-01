Spectacle Chambre Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Spectacle Chambre

Début : 2026-01-31 16:30:00

fin : 2026-01-31 16:30:00

2026-01-31

Il était une fois un petit homme tranquille revêtu d’une blouse blanche. On le nomme l’Infirmier. Dans sa clinique, il tricote les fils de l’âme que la folie éparpille. Elle était une fois la patiente qui frappe à la porte.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Once upon a time, there was a quiet little man in a white coat. They called him the Nurse. In his clinic, he knits together the threads of the soul that madness scatters. Once upon a time, there was a patient who knocked on the door.

