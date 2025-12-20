Spectacle Chameaux ! (dès 8 ans) Cie Ne dites pas non, vous avez souri

8 Rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 21:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Une adaptation musicale et théâtrale des Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert, mêlant poésie, thèmes profonds et univers animal et humain.

Avec des mots simples, les Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert questionnent des sujets aussi complexes et profonds que la mort, l’émancipation, le racisme, la guerre, la liberté, la domination de l’humain sur le monde du vivant. L’écriture, grave et malicieuse, surprenante et chantante, prend immédiatement vie dans nos imaginaires.

C’est donc avec délice que la compagnie a adapté ces récits confrontant animaux et humains pour en proposer une version musicale et théâtrale à notre façon.

Inspiré des contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert.

Compagnie Ne dites non, vous avez souri Conception et composition Simon Deslandes Mise en scène Aurélia Buquet Création lumière Jérôme Houlès Création son Laurent Beaujour Création Costume Marion Danlos Trompette, Tuba, voix Simon Deslandes Batterie, percussion, voix Héloïse Divilly Comédien Eric Fouchet Violoncelle, voix Elodie Fourré .

8 Rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie +33 2 31 44 08 31 communication@champexquis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Chameaux ! (dès 8 ans) Cie Ne dites pas non, vous avez souri

A musical and theatrical adaptation of Jacques Prévert’s Contes pour enfants pas sages, combining poetry, profound themes and the animal and human worlds.

L’événement Spectacle Chameaux ! (dès 8 ans) Cie Ne dites pas non, vous avez souri Blainville-sur-Orne a été mis à jour le 2025-12-20 par Calvados Attractivité