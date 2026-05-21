Spectacle Champêtre Bégaar
Spectacle Champêtre Bégaar dimanche 14 juin 2026.
Bégaar
Spectacle Champêtre
1138 Route de Pontonx Bégaar Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez vivre un après-midi festif et convivial en plein air avec le Spectacle Champêtre organisé par l’association Envie d’Arts Scènes !
Venez vivre un après-midi festif et convivial en plein air avec le Spectacle Champêtre organisé par l’association Envie d’Arts Scènes !
Rendez-vous à la Ferme de Vincent, au cœur de la campagne landaise à Bégaar, pour une programmation chaleureuse et variée chansons françaises interprétées avec passion par Alain Villiers, intermède théâtral autour du spectacle Le Petit Prince est revenu , et une pause gourmande avec vente de pâtisseries et boissons pour l’entracte.
Accessible à tous les publics, cet événement invite petits et grands à se retrouver dans un cadre verdoyant et authentique, au rythme de la musique et du théâtre. .
1138 Route de Pontonx Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 41 76 43
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English : Spectacle Champêtre
Come and enjoy a festive afternoon in the open air with the Spectacle Champêtre organized by the Envie d’Arts Scènes association!
L’événement Spectacle Champêtre Bégaar a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Tartas
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