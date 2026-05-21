Bégaar

Spectacle Champêtre

1138 Route de Pontonx Bégaar Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez vivre un après-midi festif et convivial en plein air avec le Spectacle Champêtre organisé par l’association Envie d’Arts Scènes !

Venez vivre un après-midi festif et convivial en plein air avec le Spectacle Champêtre organisé par l’association Envie d’Arts Scènes !

Rendez-vous à la Ferme de Vincent, au cœur de la campagne landaise à Bégaar, pour une programmation chaleureuse et variée chansons françaises interprétées avec passion par Alain Villiers, intermède théâtral autour du spectacle Le Petit Prince est revenu , et une pause gourmande avec vente de pâtisseries et boissons pour l’entracte.

Accessible à tous les publics, cet événement invite petits et grands à se retrouver dans un cadre verdoyant et authentique, au rythme de la musique et du théâtre. .

1138 Route de Pontonx Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 41 76 43

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English : Spectacle Champêtre

Come and enjoy a festive afternoon in the open air with the Spectacle Champêtre organized by the Envie d’Arts Scènes association!

L’événement Spectacle Champêtre Bégaar a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Tartas