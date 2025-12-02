Spectacle chanson française de Michel Thibault Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe
Spectacle chanson française de Michel Thibault Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe dimanche 18 janvier 2026.
Découvrez ce spectacle musical de Michel Thibault à Fresnay-sur-Sarthe !
Une voix, de l’émotion, le temps d’un spectacle…
De Michel Sardou à Johnny Hallyday, en passant par Claudio Capéo, Pierre Bachelet, Renaud, Gauvain Sers, Charles Aznavour, Florent Pagny, Patrick Bruel, Bénabar ou encore Michel Delpech, laissez-vous surprendre par la voix exceptionnelle de Michel Thibault.
Le dimanche 18 janvier 2026 à 15h.
Tarifs 10€ adultes 7€ enfants (moins de 12 ans).
Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles bureau de Fresnay-sur-Sarthe.
Billetterie UNIQUEMENT à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone, aucune réservation ne sera prise par mail ou via les réseaux sociaux. .
Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04
English :
Discover this musical show by Michel Thibault in Fresnay-sur-Sarthe!
