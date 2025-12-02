Spectacle chanson française de Michel Thibault Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe

Spectacle chanson française de Michel Thibault

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Découvrez ce spectacle musical de Michel Thibault à Fresnay-sur-Sarthe !

Une voix, de l’émotion, le temps d’un spectacle…

De Michel Sardou à Johnny Hallyday, en passant par Claudio Capéo, Pierre Bachelet, Renaud, Gauvain Sers, Charles Aznavour, Florent Pagny, Patrick Bruel, Bénabar ou encore Michel Delpech, laissez-vous surprendre par la voix exceptionnelle de Michel Thibault.

Le dimanche 18 janvier 2026 à 15h.

Tarifs 10€ adultes 7€ enfants (moins de 12 ans).

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles bureau de Fresnay-sur-Sarthe.

Billetterie UNIQUEMENT à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone, aucune réservation ne sera prise par mail ou via les réseaux sociaux. .

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

English :

Discover this musical show by Michel Thibault in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Spectacle chanson française de Michel Thibault Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-12-02 par OT des Alpes Mancelles