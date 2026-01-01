SPECTACLE CHANSON MEMOIRE LE MANS CITE CHANSON EPSM Allonnes
SPECTACLE CHANSON MEMOIRE LE MANS CITE CHANSON EPSM Allonnes vendredi 30 janvier 2026.
SPECTACLE CHANSON MEMOIRE LE MANS CITE CHANSON
EPSM 20 Avenue du 19 Mars 1962 Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-31 15:00:00
Date(s) :
2026-01-30
LE MANS CITE CHANSON SPECTACLE CHANSON MEMOIRE
LE MANS CITE CHANSON Spectacles Chanson Mémoire.
Un spectacle basé sur l’interactivité qui fait la part belle à l’émotion et au partage .
EPSM 20 Avenue du 19 Mars 1962 Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LE MANS CITE CHANSON SPECTACLE CHANSON MEMOIRE
L’événement SPECTACLE CHANSON MEMOIRE LE MANS CITE CHANSON Allonnes a été mis à jour le 2026-01-27 par CDT72