SPECTACLE CHANSONNIER DES FONDS DE TIROIRS Lieu dit la Borie Saint-Germain-de-Calberte

SPECTACLE CHANSONNIER DES FONDS DE TIROIRS Lieu dit la Borie Saint-Germain-de-Calberte dimanche 26 octobre 2025.

SPECTACLE CHANSONNIER DES FONDS DE TIROIRS

Lieu dit la Borie Laborieuse Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Venez découvrir ce spectacle de jonglage percussif, les balles deviennent instruments et accompagnent le chant et l’accordéon.

Participation au chapeau

Nous accueillons la Cie Balustrad Bug en résidence du 20 au 26 octobre autour de la création du spectacle Chansonnier des fonds de tiroirs. Dans ce spectacle de jonglage percussif, les balles deviennent instruments et accompagnent le chant et l’accordéon. Venez découvrir leur travail en cours dimanche 26 octobre à 17h.

Ce soir, quelque part, deux comparses élisent domicile dans un coin de rue. Entre musique, chant et jonglage, ici, petit à petit, les langues et les corps trouvent la place de se délier.

De et avec Zamo Opigez et Mousse Suraniti | création 2026

Participation au chapeau .

Lieu dit la Borie Laborieuse Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 labo.rieuse48@gmail.com

English :

Come and discover this percussive juggling show, where the balls become instruments and accompany the song and accordion.

Participation by hat

German :

Entdecken Sie diese perkussive Jonglage-Show, bei der die Bälle zu Instrumenten werden und den Gesang und das Akkordeon begleiten.

Teilnahme mit Hut

Italiano :

Venite a scoprire questo spettacolo di giocoleria percussiva, dove le palline diventano strumenti e accompagnano il canto e la fisarmonica.

Partecipazione con il cappello

Espanol :

Venga a descubrir este espectáculo de malabares percusivos, donde las pelotas se convierten en instrumentos y acompañan la canción y el acordeón.

Participación por el sombrero

L’événement SPECTACLE CHANSONNIER DES FONDS DE TIROIRS Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2025-10-20 par Conseil Départemental