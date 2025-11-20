Spectacle chant et danse Air & Co Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne

Spectacle chant et danse Air & Co

Centre multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez assister au spectacle de chant et danse de la compagnie Air & Co… La troupe vous fera découvrir leur répertoire musical varié et leurs harmonies vocales lors de leur représentation. Ambiance folle et humoristique assurée !

Venez assister au spectacle de chant et danse de la compagnie Air & Co… La troupe vous fera découvrir leur répertoire musical varié et leurs harmonies vocales lors de leur représentation. Ambiance folle et humoristique assurée ! .

Centre multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 60

English : Spectacle chant et danse Air & Co

Come and see the Air & Co. singing and dancing show… The troupe will introduce you to their varied musical repertoire and vocal harmonies during their performance. A crazy, humorous atmosphere guaranteed!

German : Spectacle chant et danse Air & Co

Besuchen Sie die Gesangs- und Tanzaufführung des Ensembles Air & Co…. Die Truppe wird Ihnen während ihrer Vorstellung ihr vielfältiges musikalisches Repertoire und ihre Gesangsharmonien vorstellen. Verrückte und humorvolle Stimmung garantiert!

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo di canto e danza messo in scena da Air & Co…. La troupe vi farà conoscere il loro variegato repertorio musicale e le loro armonie vocali durante la loro esibizione. L’atmosfera folle e divertente è garantita!

Espanol : Spectacle chant et danse Air & Co

Venga a ver el espectáculo de canto y baile de Air & Co… Durante su actuación, el grupo le hará descubrir su variado repertorio musical y sus armonías vocales. ¡Un ambiente loco y lleno de humor garantizado!

L’événement Spectacle chant et danse Air & Co Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays de Lauzun