Spectacle chant et danse Air & Co Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne

Centre multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Venez assister au spectacle de chant et danse de la compagnie Air & Co… La troupe vous fera découvrir leur répertoire musical varié et leurs harmonies vocales lors de leur représentation. Ambiance folle et humoristique assurée !
Centre multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 60
English : Spectacle chant et danse Air & Co
Come and see the Air & Co. singing and dancing show… The troupe will introduce you to their varied musical repertoire and vocal harmonies during their performance. A crazy, humorous atmosphere guaranteed!
German : Spectacle chant et danse Air & Co
Besuchen Sie die Gesangs- und Tanzaufführung des Ensembles Air & Co…. Die Truppe wird Ihnen während ihrer Vorstellung ihr vielfältiges musikalisches Repertoire und ihre Gesangsharmonien vorstellen. Verrückte und humorvolle Stimmung garantiert!
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo di canto e danza messo in scena da Air & Co…. La troupe vi farà conoscere il loro variegato repertorio musicale e le loro armonie vocali durante la loro esibizione. L’atmosfera folle e divertente è garantita!
Espanol : Spectacle chant et danse Air & Co
Venga a ver el espectáculo de canto y baile de Air & Co… Durante su actuación, el grupo le hará descubrir su variado repertorio musical y sus armonías vocales. ¡Un ambiente loco y lleno de humor garantizado!
