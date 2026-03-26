Spectacle chant et danse Salle Multiactivités Morlaàs

Spectacle chant et danse

Salle Multiactivités Passage sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Lolita et le Groupe Chant de l’ARIMOC proposent un voyage musical et artistique inclusif. Ce spectacle réunit 19 résidents autour de 17 tableaux musicaux et chorégraphiques, dans une ambiance festive, bienveillante et accessible à tous.

Ce projet vise à valoriser les capacités artistiques des résidents, à favoriser le lien social, l’ouverture culturelle et l’inclusion, tout en proposant un moment de partage avec les familles et le public extérieur. .

Salle Multiactivités Passage sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine boris.thomas@arimoc.fr

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English : Spectacle chant et danse

L’événement Spectacle chant et danse Morlaàs a été mis à jour le 2026-03-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran