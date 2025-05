Spectacle Chant et Magie – Place des Palmiers Capvern, 16 mai 2025 19:00, Capvern.

Hautes-Pyrénées

Spectacle Chant et Magie Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Spectacle Chant et Magie par le Duo Doman, accompagné d’un apéro dinatoire.

25€ / personne Gratuit pour les moins de 10 ans.

Réservation au 07 86 28 51 46.

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

English :

Singing and magic show by Duo Doman, accompanied by an aperitif dinner.

25? / person Free for children under 10.

Reservations on 07 86 28 51 46.

German :

Gesangs- und Zaubershow des Duo Doman, begleitet von einem Aperitif.

25 ? / Person Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren.

Reservierung unter 07 86 28 51 46.

Italiano :

Spettacolo di canto e magia del Duo Doman, accompagnato da un aperitivo.

25 / persona Gratis per i bambini sotto i 10 anni.

Prenotazioni al numero 07 86 28 51 46.

Espanol :

Espectáculo de canto y magia a cargo del Dúo Doman, acompañado de un aperitivo.

25 / persona Gratis para menores de 10 años.

Reservas en el 07 86 28 51 46.

