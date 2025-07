Spectacle Chantal Goya 50 ans d’amour Maxéville

Spectacle Chantal Goya 50 ans d’amour Maxéville samedi 22 novembre 2025.

Spectacle Chantal Goya 50 ans d’amour

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

1975 2025, mes 50 ans de scène !

Venez fêter avec moi 50 ans de féérie, de rêves et de chansons autour de l’univers enchanteur de Marie-Rose, lors d’un spectacle inédit, exceptionnel et unique !

Retrouvez-vous plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, où chaque chanson est une invitation à l’imaginaire.

Replongez dans les plus beaux tableaux de mes Grands Spectacles, où tous vos amis prennent vie et où le rêve devient réalité.

Laissez vous transporter par la poésie et la douceur des mélodies de Jean-Jacques Debout et fêtons ensemble cette complicité, ce bonheur d’être en famille , où petits et grands gardent leur âme d’enfant.

Votre présence sera mon plus précieux cadeau pour mes 50 ans de scène. Je vous aime !

Votre amie Chantal

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

.

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

1975 ? 2025, my 50th anniversary on stage!

Join me in celebrating 50 years of enchantment, dreams and songs from the enchanting world of Marie-Rose, in an original, exceptional and unique show!

Immerse yourself in Marie-Rose?s enchanting universe, where every song is an invitation to the imagination.

Immerse yourself in the most beautiful tableaux of my Grands Spectacles, where all your friends come to life and dreams come true.

Let Jean-Jacques Debout?s gentle, poetic melodies transport you, and let?s celebrate this complicity, this happiness of being « in the family », where young and old alike keep their childlike spirit.

Your presence will be my most precious gift for my 50 years on stage. I love you all!

Your friend Chantal

Information and bookings on the website.

German :

1975 ? 2025, meine 50 Jahre auf der Bühne!

Feiern Sie mit mir 50 Jahre Märchen, Träume und Lieder rund um die zauberhafte Welt von Marie-Rose in einer noch nie dagewesenen, außergewöhnlichen und einzigartigen Show!

Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt von Marie-Rose, in der jedes Lied eine Einladung zur Phantasie ist.

Tauchen Sie ein in die schönsten Bilder meiner Grands Spectacles, in denen all Ihre Freunde lebendig werden und Träume wahr werden.

Lassen Sie sich von der Poesie und der Sanftheit der Melodien von Jean-Jacques Debout mitreißen und feiern Sie gemeinsam diese Komplizenschaft, dieses Glück, « in der Familie » zu sein, wo Groß und Klein ihre Kinderseele bewahren.

Ihre Anwesenheit wird mein wertvollstes Geschenk zu meinem 50-jährigen Bühnenjubiläum sein. Ich liebe euch!

Ihre Freundin Chantal

Informationen und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

1975 ? 2025, il mio 50° anno sul palco!

Festeggiate con me 50 anni di incanto, sogni e canzoni basate sull’incantevole mondo di Marie-Rose, in uno spettacolo unico e irripetibile!

Immergetevi nell’incantevole mondo di Marie-Rose, dove ogni canzone è un invito all’immaginazione.

Immergetevi nelle scene più belle dei miei Grands Spectacles, dove tutti i vostri amici prendono vita e i sogni diventano realtà.

Lasciatevi trasportare dalla poesia e dalle dolci melodie di Jean-Jacques Debout e festeggiamo insieme questa complicità, questa felicità di essere « in famiglia », dove grandi e piccini conservano il loro spirito infantile.

La vostra presenza sarà il mio regalo più prezioso per i miei 50 anni di palcoscenico. Vi amo tutti!

La vostra amica Chantal

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

1975 ? 2025, ¡mis 50 años sobre el escenario!

Únase a mí para celebrar 50 años de encanto, sueños y canciones basadas en el encantador mundo de Marie-Rose, en un espectáculo único e irrepetible

Sumérjase en el mundo encantador de Marie-Rose, donde cada canción es una invitación a la imaginación.

Sumérjase en las escenas más bellas de mis Grands Spectacles, donde todos sus amigos cobran vida y los sueños se hacen realidad.

Déjese transportar por la poesía y las suaves melodías de Jean-Jacques Debout, y celebremos juntos esta complicidad, esta felicidad de estar « en familia », donde pequeños y mayores conservan su espíritu infantil.

Vuestra presencia será mi regalo más preciado para mis 50 años sobre el escenario. ¡Os quiero a todos!

Vuestra amiga Chantal

Información y reservas en el sitio web.

L’événement Spectacle Chantal Goya 50 ans d’amour Maxéville a été mis à jour le 2025-07-26 par DESTINATION NANCY