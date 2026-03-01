Spectacle chanté Bourvil le tendre La Ferté-Bernard
Spectacle chanté Bourvil le tendre La Ferté-Bernard vendredi 27 mars 2026.
Spectacle chanté Bourvil le tendre
Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Ce spectacle est présenté par La Pulse à l’Oreille, conçu, mis en scène et en voix par Marie-Laure Thébault.
Chez Gégène c’est le cœur de la place du village.
Une terrasse de café paisible où les habitants se donnent rendez-vous quotidiennement.
Témoin de tous les ragots, de toutes les complicités, cette place, aux allures de guinguette, respire la joie de vivre, l’humour, la tendresse à l’instar de Bourvil…Bourvil Le Tendre.
Réservation conseillée 06 04 40 73 54 .
Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 40 73 54
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L’événement Spectacle chanté Bourvil le tendre La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude