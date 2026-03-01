Spectacle chanté sur la vie de Saint François d’Assise

3 rue de l’Eglise Saint Joseph Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 21:45:00

Date(s) :

2026-03-21

16 chansons originales, une centaine de photos, une mise en scène sobre appelant à la méditation, une narration qui fait le lien entre les chansons et les 3 chanteurs accompagnés par les notes de piano de Sylvain RATOVONDRAHETY.

16 chansons originales, une centaine de photos, une mise en scène sobre appelant à la méditation, une narration qui fait le lien entre les chansons et les 3 chanteurs accompagnés par les notes de piano de Sylvain RATOVONDRAHETY. Ce spectacle se veut comme un hommage à un homme du Moyen Age mais tellement actuel. 0 .

3 rue de l’Eglise Saint Joseph Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 47 03 79

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English :

16 original songs, a hundred photos, a sober, meditative staging, a narrative linking the songs and the 3 singers, accompanied by Sylvain RATOVONDRAHETY’s piano notes.

L’événement Spectacle chanté sur la vie de Saint François d’Assise Haguenau a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau