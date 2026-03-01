Spectacle chanté sur la vie de Saint François d’Assise Haguenau
Spectacle chanté sur la vie de Saint François d’Assise Haguenau samedi 21 mars 2026.
Spectacle chanté sur la vie de Saint François d’Assise
3 rue de l’Eglise Saint Joseph Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 21:45:00
Date(s) :
2026-03-21
16 chansons originales, une centaine de photos, une mise en scène sobre appelant à la méditation, une narration qui fait le lien entre les chansons et les 3 chanteurs accompagnés par les notes de piano de Sylvain RATOVONDRAHETY.
16 chansons originales, une centaine de photos, une mise en scène sobre appelant à la méditation, une narration qui fait le lien entre les chansons et les 3 chanteurs accompagnés par les notes de piano de Sylvain RATOVONDRAHETY. Ce spectacle se veut comme un hommage à un homme du Moyen Age mais tellement actuel. 0 .
3 rue de l’Eglise Saint Joseph Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 47 03 79
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English :
16 original songs, a hundred photos, a sober, meditative staging, a narrative linking the songs and the 3 singers, accompanied by Sylvain RATOVONDRAHETY’s piano notes.
L’événement Spectacle chanté sur la vie de Saint François d’Assise Haguenau a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau