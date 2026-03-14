SPECTACLE CHANTONS LES POÈTES

11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un voyage sensoriel et musical au cœur des plus grands textes. La Compagnie Le Cheval 2 Troie fait vibrer les mots de Baudelaire, Rimbaud ou Aragon à travers une mise en scène mêlant voix, guitare et ukulélé.

La Compagnie Le Cheval 2 Troie vous invite à une traversée poétique et musicale subtile au Palais de la Mer.

Entre textes à voix nue et mises en musique, ce spectacle explore les thématiques de l’amour, du temps et du ressenti. Sur scène, Benoit Marc (guitare & voix) et Claudine Marc (ukulélé, voix & percussions), sous la mise en scène de Viviane Cayo, rendent la poésie vivante et palpable.

Le spectacle crée une atmosphère où la poésie devient une matière sensible, empruntée par les plus grandes figures Baudelaire, Villon, Rimbaud, Aragon, Valéry… sans oublier l’esprit du Duende de Garcia-Lorca. Un cheminement unique où les mots se transforment en notes pour dire le poème entre ses lignes .

Réservation obligatoire. .

11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33 christel.fabre@ville-valrasplage.fr

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English :

A sensory and musical journey to the heart of the greatest texts. Compagnie Le Cheval 2 Troie brings the words of Baudelaire, Rimbaud and Aragon to life in a staging featuring voice, guitar and ukulele.

L’événement SPECTACLE CHANTONS LES POÈTES Valras-Plage a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34