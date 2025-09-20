Spectacle : Chants, costumes et traditions du patrimoine agathois Musée agathois Jules Baudou Agde

Spectacle : Chants, costumes et traditions du patrimoine agathois Musée agathois Jules Baudou Agde samedi 20 septembre 2025.

Spectacle : Chants, costumes et traditions du patrimoine agathois Samedi 20 septembre, 11h00 Musée agathois Jules Baudou Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Chants, costumes et traditions du patrimoine agathois

Au programme :

Présentation du Saint-Christ, œuvre sculpturale attribuée à Michel-Ange.

Découverte des costumes avec la participation des Belles Agathoises.

Le tout sera ponctué par des chants agathois, œuvres musicales écrites et mises en musique par des personnalités de la ville d’Agde.

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Agde 34300 Grau d’Agde Hérault Occitanie 0467948251 https://www.museeagathois.fr Collections d’art et traditions populaires : reconstitutions d’intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d’Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire). – Autoroute – A9 sortie Agde n°34 à 12.8km – Gare ferroviaire – Agde à 1.6km – Bus – Cap Bus n°2, 3 ou 4 – Arrêt Promenade à 0.5km – Aéroport/aérodrome – Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie à 11.9km – Route (nationale/départ.) – RN 112 à 3km

Chants, costumes et traditions du patrimoine agathois

© Jérôme Bosc, Direction de la Communication, Ville d’Agde