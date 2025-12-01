Spectacle Chants de Noël Place de l’Église Plélan-le-Grand

Spectacle Chants de Noël

Eglise Saint-Pierre Plélan-le-Grand

Dimanche 21 décembre 2025 à 15h00

Dimanche 21 décembre 2025 à 15h00.

À l’Église Saint-Pierre, découvrez l’ensemble vocal Vibrations , sous la direction de Mathilde Bobot.

Le chœur interprétera de magnifiques chants de Noël, pour vous plonger dans la magie des fêtes. L’acoustique unique de l’église sublimera chaque note pour une expérience inoubliable, à partager en famille ou entre amis.

Et ce n’est pas tout !

À partir de 15h30 et jusqu’à 17h30, le Train des animaux sera présent à proximité de l’église pour offrir aux plus petits des balades féériques.

À 16h30, les bénévoles du CCAS vous proposeront une vente de chocolat et vin chauds. Les bénéfices seront reversés au profit des Restos du Cœur.

Un rendez-vous placé sous le signe de la musique, de la convivialité et de la solidarité.

Entrée libre. .

Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

