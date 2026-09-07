Informations pratiques

Spectacle chants polyphonique « Amarre » du duo LEÏ Samedi 17 octobre, 18h00 Eglise Champaubert Haute-Marne

Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:30:00+02:00

LEÏ est un duo de chant polyphonique féminin né en 2022 de la rencontre entre deux artistes, Laurène Barnel et Carine Habauzit. Formées à l’école des Beaux-Arts, elles créent des projets pluriels, puisant leurs inspirations tant dans le domaine des arts vivants que visuels. Elles glanent leurs chants dans les traditions orales de la Méditerranée, explorant des langues variées. Elles arrangent, composent et réécrivent à deux voix et quatre mains une musique qui porte la parole des femmes au grand jour.

En 2022, elles sont les lauréats de la résidence artistique annuelle de Seine Grands Lacs, à l’église de Champaubert sur les bords du lac du Der-Chantecoq. C’est tout naturellement que ces deux chanteuses ont souhaité mêler leurs voix à celles du claironnemnt ds Grues cendrées pour venir présenter leur nouvel album « AMARRE ».

Pour les amoureux des voix a cappella et des résurgences d’anciennes complaintes traditionnelles, l’album Amarre unit émotion et sérénité. À travers de subtiles modulations et des vocalises soutenues, le duo féminin LEÏ – Laurène Barnel et Carine Habauzit – fait résonner, à l’unisson, le chant de femmes libres avec une tendresse infinie. Leur univers intimiste nous transporte aux confins de la musique profane. C’est à la fois magique, émouvant et d’une grande délicatesse.

« AMARRE », c’est le chant des femmes libres qui bercent avec tendresse leurs enfants et leurs rêvent. À travers de subtiles modulations et des vocalises soutenues, LEÏ fait résonner le chant de femmes libres.

Eglise Champaubert Presqu’île de Champaubert 51290 Braucourt Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « maud.potier@seinegrandslacs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}]

Dans le cadre de la Fête de la Grue, SEINE GRANDS LACS et le site RAMSAR des étangs de Champagne humide accueillent le Duo LEÏ le 17 octobre à 18h en l’église de Champaubert au bord du lac du Der. Duo LEÏ Seine Grands lacs

Katia Benhaim/Manon Barnel