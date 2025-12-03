Spectacle Chantsigne Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Mercredi 3 décembre, 15h00 Gratuit sur inscription au 01 39 56 48 64 ou museetdj@jouy-en-josas.fr

Dans le cadre de la semaine de la culture et du handicap initié par le Département des Yvelines, le Musée de la Toile de Jouy est fier de s’associer à cet événement en proposant un spectacle chansigne pour les familles (à partir de 4 ans).

« Histoires d’amour » est une proposition atypique de lectures créatives (façon vivante de raconter des histoires) mettant en scène un duo artistique composé d’un chanteur et d’une comédienne sourde spécialisée en chansigne.

Les publics seront emportés par les histoires mêlées de musiques actuelles et de chansigne.

Cette petite forme artistique dure 30 minutes et puise son inspiration dans une sélection de livres jeunesses autour de la thématique de l’amour.

En savoir + = Semaine de la Culture et du Handicap – Musée de la toile de Jouy

Gratuit.

Public familial (à partir de 4 ans)

01 39 56 48 64

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines