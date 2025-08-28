Spectacle: Charlie Haid Rue du Canal Pornic

Spectacle: Charlie Haid Rue du Canal Pornic mardi 3 février 2026.

Spectacle: Charlie Haid

Rue du Canal Casino de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03 20:30:00

2026-02-03

Spectacle de Charlie Haid.

Après une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid amène son mentalisme toujours plus loin. À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir. Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus sur scène vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée.

En collaboration avec Fabien Olicard, Charlie revient avec une toute nouvelle version de son spectacle, drôle et impressionnante mais surtout haute en intensité !

English :

Charlie Haid’s show.

German :

Aufführung von Charlie Haid.

Italiano :

Uno spettacolo di Charlie Haid.

Espanol :

Un espectáculo de Charlie Haid.

