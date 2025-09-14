Spectacle « Charlie » Nazelles-Négron

Spectacle « Charlie » Nazelles-Négron vendredi 6 février 2026.

Spectacle « Charlie »

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-02-06 21:00:00

fin : 2026-02-06

Venez découvrir le spectacle « Charlie », le mercredi 25 février 2026.

« Le spectacle, librement adapté du roman Un bon petit diable de La Comtesse de Ségur, se construit autour d’un duo percutant Charlie, un garçon orphelin plein de malice et d’imagination et la Mac Miche, sa cruelle tutrice pas très maligne obsédée par l’argent.

Au cœur de l’extravagant cabinet de curiosité d’un inquiétant manoir où l’inattendu peut surgir à tout moment, Charlie tente d’échapper aux humeurs de sa tutrice, la redoutable Mac Miche. Un jeu du chat et de la souris auquel Charlie excelle, grâce à son imagination débordante ! ».

Mise en scène Laurence Cordier

Auteur David D’Aquaro

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr

English :

Come and see the show « Charlie » on Wednesday, February 25, 2026.

German :

Erleben Sie am Mittwoch, den 25. Februar 2026, die Aufführung « Charlie ».

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo « Charlie » mercoledì 25 febbraio 2026.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo « Charlie » el miércoles 25 de febrero de 2026.

