Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN Centre Culturel Polyvalent Le Vigen
Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN Centre Culturel Polyvalent Le Vigen vendredi 17 avril 2026.
Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN
Centre Culturel Polyvalent 8 Place de la Briance Le Vigen Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
L’APE les Galoupiots et la mairie du Vigen propose le spectacle Charlot Tour en Limousin
C’est 2h de spectacle, des sketchs muets et un show participatif. Le spectateur peut devenir acteur du spectacle. C’est un moment de partage familial drôle et touchant.
Inscription obligatoire au préalable. .
Centre Culturel Polyvalent 8 Place de la Briance Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN
L’événement Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN Le Vigen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole