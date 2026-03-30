Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN Centre Culturel Polyvalent Le Vigen

Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN

Centre Culturel Polyvalent 8 Place de la Briance Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’APE les Galoupiots et la mairie du Vigen propose le spectacle Charlot Tour en Limousin

C’est 2h de spectacle, des sketchs muets et un show participatif. Le spectateur peut devenir acteur du spectacle. C’est un moment de partage familial drôle et touchant.

Inscription obligatoire au préalable. .

Centre Culturel Polyvalent 8 Place de la Briance Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN

L’événement Spectacle CHARLOT TOUR EN LIMOUSIN Le Vigen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole