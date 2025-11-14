Spectacle Charlotte Boisselier Singulière CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle Charlotte Boisselier Singulière

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Hey toi qui lis ce résumé de spectacle, tu es curieux, c’est bien, continue !

Dans un savoureux mélange de stand up et d’interprétation de personnages, Charlotte Boisselier, humoriste androgyne et attachante (et un peu tarée aussi), se raconte dans une société où les étiquettes prennent une place importante. Alors qu’on est d’accord, les étiquettes, c’est chiant et ça gratte. Une fois étiqueté, on te classe dans une case. Pour Charlotte, la relation entre les gens et les cases est simple il y a ceux qui essayent de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans et ceux à qui il en manque… T’as compris ?

1) Oui je viens !

2) Non mais je viens quand même !

3) Il me manque une case tant pis je viens ! Charlotte est singulière et c’est pour ça qu’on l’aime.Tout public

20 .

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Hey, you who read this show summary, you’re curious, that’s good, keep it up!

In a delightful blend of stand-up and character interpretation, Charlotte Boisselier, an androgynous and endearing (and a bit crazy too) comedian, tells her story in a society where labels are a major issue. Let’s face it, labels are annoying and itchy. Once you’re labeled, you’re put in a box. For Charlotte, the relationship between people and boxes is simple: there are those who try to fit in, those who don’t fit in and those who are missing out? Do you get it?

1) Yes: I’m coming!

2) No: but I’m coming anyway!

3) I’m missing a slot: too bad, I’m coming! Charlotte is singular, and that?s why we love her.

German :

Hey du, der du diese Zusammenfassung der Aufführung liest, du bist neugierig, das ist gut, mach weiter!

In einer köstlichen Mischung aus Stand-up und Charakterdarstellung erzählt Charlotte Boisselier, eine androgyne und liebenswerte (und auch ein bisschen verrückte) Komikerin, von sich selbst in einer Gesellschaft, in der Etiketten einen wichtigen Platz einnehmen. Wir sind uns einig: Etiketten sind langweilig und kratzen. Wenn du einmal etikettiert bist, wirst du in eine Schublade gesteckt. Für Charlotte ist die Beziehung zwischen Menschen und Schubladen ganz einfach: Es gibt diejenigen, die versuchen, in eine Schublade zu passen, diejenigen, die nicht in eine Schublade passen und diejenigen, denen es an Schubladen fehlt Hast du das verstanden?

1) Ja: Ich komme!

2) Nein: Aber ich komme trotzdem!

3) Mir fehlt ein Kästchen: Egal, ich komme! Charlotte ist einzigartig und genau dafür lieben wir sie.

Italiano :

Ehi, voi che state leggendo questo riassunto dello spettacolo, siete curiosi, è un bene, continuate così!

In un delizioso mix di stand-up e performance di personaggi, Charlotte Boisselier, una comica androgina e accattivante (e anche un po’ folle), racconta la propria storia in una società in cui le etichette giocano un ruolo importante. Siamo tutti d’accordo che le etichette sono noiose e pruriginose. Una volta etichettati, si viene messi in una scatola. Per Charlotte, il rapporto tra le persone e le scatole è semplice: c’è chi cerca di adattarsi, chi non si adatta e chi non si adatta? Lo capite?

1) Sì: sto arrivando!

2) No: ma vengo lo stesso!

3) Mi manca un posto: peccato, vengo! Charlotte è un personaggio singolare ed è per questo che la amiamo.

Espanol :

Oye, tú que estás leyendo este resumen del programa, tienes curiosidad, eso es bueno, ¡sigue adelante!

En una deliciosa mezcla de stand-up e interpretación de personajes, Charlotte Boisselier, una cómica andrógina y entrañable (y un poco loca también), cuenta su propia historia en una sociedad en la que las etiquetas desempeñan un papel importante. Todos estamos de acuerdo en que las etiquetas aburren y pican. Una vez que te etiquetan, te meten en una caja. Para Charlotte, la relación entre las personas y las cajas es sencilla: están los que intentan encajar, los que no encajan y los que no? ¿Lo entiende?

1) Sí: ¡ya voy!

2) No: ¡pero voy igual!

3) Me falta un hueco: qué pena, ¡voy! Charlotte es un personaje singular y por eso nos encanta.

L’événement Spectacle Charlotte Boisselier Singulière Metz a été mis à jour le 2025-09-29 par AGENCE INSPIRE METZ