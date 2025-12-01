Spectacle CHARMANTS MAIS PAS QUE Esplanade Saint-Vorles Lucenay-le-Duc

Spectacle CHARMANTS MAIS PAS QUE

Esplanade Saint-Vorles Espace Kiki de Montparnasse Lucenay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20

Depuis leur plus jeune âge, Gaël et Henri-Simon n’ont qu’un seul objectif devenir de véritables princes charmants.

Ce jour semble enfin arriver lorsque l’Agence Nationale des Princes Charmants (ANPC) les convoque pour les soumettre à une série d’épreuves.

Gaël et Henri-Simon vont tout faire pour réussir cette ultime étape de sélections pour enfin intégrer leur propre conte de fée.

Élie Laffage et Tony Saunier ont écrit, mis en scène et jouent ces 2 personnages afin d’aborder les thèmes de la différence, de l’identité et des stéréotypes virilistes. Avec énormément d’humilité et une certaine dose d’humour, ils veulent raconter comment deux hommes peuvent tracer leur propre chemin en dehors de la route qui a été tracée pour eux… car ce sont peut être des princes charmants… mais pas que !

Spectacle tout public .

