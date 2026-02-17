Spectacle Chartres, 20 siècles déjà ! Chartres

Spectacle Chartres, 20 siècles déjà !

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 20:30:00

fin : 2026-03-11 22:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Nous sommes en 2026 à la terrasse d’un café chartrain. Gwenaelle et Diane, copines d’enfance, se retrouvent à Chartres. Gwenaelle, présidente d’un chorale, évoque avec Diane, les personnages et lieux célèbres de Chartres qui ont générés son Histoire sur 2000 ans (20 siècles déjà!)

Aidées par Maryline, une archéologue, elles vont vous faire connaître des anecdotes parfois méconnues de Chartres et sa région. La légende est en marche. Et si la légende se confondait avec l’imagination, le décalage !!!… Découvrez Autura, Perticus, Diane, François, Henri, Jean, Rollon, la Cathédrale etc… en 17 chansons originales de tous genres (Slow, rock, pop, valse etc … ), des périodes difficiles et des moments de joie, avec de l’humour… ça chante, ça danse, ça joue la comédie. Laissez-vous porter… Prêt pour le voyage ? Un spectacle D.S.A Productions. Spectacle amateur. 15 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The year is 2026, and we’re sitting on the terrace of a café in Chartres. Gwenaelle and Diane, childhood friends, meet up in Chartres. Gwenaelle, president of a choir, talks to Diane about the famous people and places in Chartres that have shaped its history over 2000 years (20 centuries already!)

