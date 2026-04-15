SPECTACLE | Chaudun, la montagne blessée | Laurent Eyraud-Chaume & Duo Vargoz, La Maison du Conte, Chevilly-Larue

SPECTACLE | Chaudun, la montagne blessée | Laurent Eyraud-Chaume & Duo Vargoz Mercredi 15 avril, 19h00 La Maison du Conte Val-de-Marne

Sur réservation | Tarif plein : 8 € | Tarif réduit : 5€ (moins de 18 ans, étudiant·es, demandeur·euses d’emploi, minima sociaux, personnes en situation de handicap et Chevillais·es).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

En première partie à 19h : lectures de textes en écho au spectacle, par les participant·es de l’atelier de lecture à voix haute chevillais : L’Écho des mots.

Spectacle à 20h : Chaudun, la montagne blessée (d’après l’œuvre de Luc Bronner)

1895 : les habitants de Chaudun vendent leur village à l’État. La surexploitation avait rendu cette vallée de montagne inhabitable. Le journaliste Luc Bronner a mené l’enquête et raconte un effondrement, et une reconquête : celle des habitant·es sur leurs vies et de la nature sur la montagne blessée. Aujourd’hui, Chaudun est le cœur d’un espace ensauvagé, l’une des plus somptueuses vallées d’Europe. Dans un écrin de lumière subtile, le comédien et les deux musiciens nous offre un récit à fleur de peau, dont on ne ressort pas indemne.

« Les archives scandées par le raconteur Laurent Eyraud-Chaume deviennent mélodies avec une palette de nuances extraordinaires (…). Quant au duo Vargoz, il crée de toutes pièces un récital musical virtuose, dramatique, dansant. On frissonne d’émotion. » Le Dauphiné Libéré

La Maison du Conte 8 rue Albert Thuret Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « resa@lamaisonduconte.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0149085088 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lamaisonduconte.com/evenement/chaudun-la-montagne-blessee/ »}]

Un village de montagne abandonné reprend vie dans une lecture musicale où récit, archives et mélodies tissent mémoire, lutte et beauté rugueuse. spectacle conte

Alexia Moutel