SPECTACLE CHAUFFE MARCELLE

25 rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le vendredi 20 février 2026, la Salle Jeanne Oulié à Mèze accueillera Chauffe Marcelle !, un spectacle théâtral tout public proposé par la Compagnie Rêves du 22 Mars. Deux représentations sont prévues à 14h30 et 20h.

Le vendredi 20 février 2026, la Salle Jeanne Oulié à Mèze accueillera Chauffe Marcelle !, un spectacle théâtral tout public proposé par la Compagnie Rêves du 22 Mars. Deux représentations sont prévues à 14h30 et 20h.Inspiré de la vie et de l’œuvre de Marcelle Delpastre, poétesse et paysanne du Limousin, ce seul en scène porté par Bruno Paternot offre une immersion sensible dans une parole poétique forte, ancrée dans la terre, le travail rural et la langue occitane. Alternant français et occitan, le spectacle fait de cette langue minorée un acte vivant de transmission et de résistance culturelle.Loin d’un récit biographique classique, Chauffe Marcelle ! rend hommage ou femmage au corps paysan, collectif et individuel, marqué par le labeur et la réalité du geste. À travers une mise en scène épurée et incarnée, la compagnie invite le public à porter un autre regard sur les territoires ruraux et les voix longtemps tenues à la marge.Un spectacle engagé, poétique et profondément humain, qui résonne avec force dans notre présent. .

25 rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 81 10 44 76 contact@revesdu22mars.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday February 20, 2026, the Salle Jeanne Oulié in Mèze will be hosting Chauffe Marcelle! a theatrical show for all ages, presented by Compagnie Rêves du 22 Mars. Two performances are scheduled at 2.30pm and 8pm.

L’événement SPECTACLE CHAUFFE MARCELLE Mèze a été mis à jour le 2026-02-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE