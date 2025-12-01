Spectacle Théâtre municipal Chauvé

Spectacle

Théâtre municipal 7 allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Amateurs de spectacle pour enfants, venez découvrir les aventures de Peter Berry and the suitcase ! Rendez-vous à Chauvé

A propos du spectacle

Peter and the Suitcase est un spectacle jeune public mêlant théâtre gestuel, clown burlesque et poésie visuelle.

Sans avoir besoin de beaucoup de mots, Peter raconte une histoire avec son corps, ses regards, ses silences, ses maladresses touchantes et surtout avec une mystérieuse valise qu’il ne quitte jamais.

Cette valise devient tour à tour coffre à trésors, refuge, fardeau, machine à surprises…

Un objet magique qui ouvre la porte à l’imaginaire des enfants, et à l’émotion des adultes.

Pratique

Tout public

Gratuit

Au théâtre de Chauvé

Sans réservation

Proposé par la médiathèque de Chauvé

Théâtre municipal 7 allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr

English :

Come and discover the adventures of Peter Berry and the suitcase! See you in Chauvé

