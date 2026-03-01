Spectacle Chemin de la voie lactée avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage
Spectacle Chemin de la voie lactée avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage dimanche 29 mars 2026.
Spectacle Chemin de la voie lactée
avenue Ville de Mindelheim Espace François Mitterrand Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
La compagnie jouera sa pièce jeune public au profit de l’association L’école buissonnière .
Buvette et goûter sur place
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avenue Ville de Mindelheim Espace François Mitterrand Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 69 55 18
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English :
The company will perform its play for young audiences in aid of the L’école buissonnière association.
Refreshments and snacks on site
L’événement Spectacle Chemin de la voie lactée Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme