Spectacle Chemin de la voie lactée avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage

Spectacle Chemin de la voie lactée

avenue Ville de Mindelheim Espace François Mitterrand Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

La compagnie jouera sa pièce jeune public au profit de l’association L’école buissonnière .

Buvette et goûter sur place

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avenue Ville de Mindelheim Espace François Mitterrand Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 69 55 18

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English :

The company will perform its play for young audiences in aid of the L’école buissonnière association.

Refreshments and snacks on site

L’événement Spectacle Chemin de la voie lactée Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme