Spectacle Chemins de Vie Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers

Début : 2025-08-16 09:30:00

fin : 2025-08-16 11:15:00

« Chemins de vie » est une création inspirée par la vie de Bernadette Soubirous. Créé spécialement pour le centenaire de la Béatification de Bernadette, ce spectacle revient sur le choc et l’impact que ces visions ont eu sur la jeune bergère. Proposée par une troupe 100% féminine, cette déambulation dans le Sanctuaire sera le moment de redécouvrir l’histoire de la Sainte et comment sa vie a été bouleversée par ces apparitions, point culminant dans l’existence de la jeune fille. A travers les corps et les textes de ses six femmes, conception et mise en scène par Sylvie Gueugnon, venez à la rencontre du chemin de vie de Bernadette Soubirous, petite bergère qui deviendra sainte.

Lieu de rendez-vous à l’intérieur du sanctuaire, devant la grotte.

Samedi 26 avril de 9h30 à 11h15, de 14h30 à 16h15 et de 17h15 à 19h

Samedi 24 mai de 9h30 à 11h15, de 14h30 à 16h15 et de 17h15 à 19h

Samedi 28 juin de 9h30 à 11h15, de 14h30 à 16h15 et de 17h15 à 19h

Samedi 5 juillet de 9h30 à 11h15, de 14h30 à 16h15 et de 17h15 à 19h

Samedi 19 juillet de 9h30 à 11h15, de 14h30 à 16h15 et de 17h15 à 19h

Samedi 9 aout de 9h30 à 11h15, de 14h30 à 16h15 et de 17h15 à 19h

Samedi 16 aout de 9h30 à 11h15, de 14h30 à 16h15 et de 17h15 à 19h

Durée 1h45. A partir de 8 ans.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (parcours adapté obligation d’être accompagné) possibilités de venir avec son siège pliant.

Attention la représentation de 14h30 se fera assise.

Mise en scène Sylvie Gueugnon

Comédiennes Maggy Dupa, Claire de Sedouy, Sylvie Gueugnon, Lucie Anceau et Laetitia Llop

Musicien Fabrice Charrier

Peintre témoin Karen Chevalier

Chanteuse Elisabeth Gilly

Costumes de Maina Tharaud et Julie Chilarski.

Accessoires de Olivier Steff.

Billetterie en ligne auprès de l’Office de tourisme. Billet ni repris ni échangé, aucun remboursement ne sera effectué.

Pour toutes questions concernant le contenu du spectacle, n’hésitez pas à contacter l’Espace Bernadette au 03.86.71.99.50 .

