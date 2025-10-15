Spectacle Chemin des métaphores Thann

Spectacle Chemin des métaphores

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 10:40:00

Date(s) :

2026-01-10

Et si vieillir, c’était réapprendre à être jeune? Spectacle poétique et magique où marionnettes et souvenirs ravivent l’émerveillement. Dès 5 ans.

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

What if growing old meant learning to be young again? A poetic, magical show where puppets and memories rekindle wonder. Ages 5 and up.

German :

Was wäre, wenn das Älterwerden bedeuten würde, wieder jung zu sein? Eine poetische und magische Aufführung, in der Marionetten und Erinnerungen das Staunen wieder aufleben lassen. Ab 5 Jahren.

Italiano :

E se invecchiare significasse imparare a essere di nuovo giovani? Uno spettacolo poetico e magico in cui burattini e ricordi riaccendono il senso di meraviglia. Per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

¿Y si envejecer significara aprender a ser joven de nuevo? Un espectáculo poético y mágico en el que las marionetas y los recuerdos reavivan el sentido de la maravilla. A partir de 5 años.

