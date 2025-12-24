Spectacle Chérie, j’ai pris le pain à Sainte-Pezenne, Niort

Spectacle Chérie, j’ai pris le pain à Sainte-Pezenne

Imaginez ! Votre mari ou votre femme rentre à la maison… après 8 mois d’absence !

En guise d’excuse, un simple Chéri(e), j’ai pris le pain . Comment réagiriez-vous ?

Après une disparition mystérieuse de 8 mois, la réapparition inattendue de Julien surprendra tout le monde … Entre ceux qui espéraient l’héritage, ceux qui le détestent et même ceux qui l’annoncent mort … son retour va secouer !

Venez assister à cette résurrection plus que mouvementée !

Cette année, la troupe vous propose la pièce “Chérie, j’ai pris le pain” de Patricia Haubé.

Ouverture des portes 45 minutes avant le début des représentations. Placement libre.

Après clôture des réservations via le site, vous pouvez nous appeler au 06 50 75 90 28 ; un message vous indiquera si des places sont encore disponibles ou non pour le jour même de la représentation. Il conviendra de venir directement sur place. .

9 Rue du Moulin d’Âne Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 75 90 28

