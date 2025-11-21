Spectacle Chers Cafards au théatre à Chaix Auchay-sur-Vendée
Spectacle Chers Cafards au théatre à Chaix Auchay-sur-Vendée vendredi 21 novembre 2025.
Spectacle Chers Cafards au théatre à Chaix
Salle des fêtes Auchay-sur-Vendée Vendée
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-11-21 15:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
Une comédie de Jean Pierre MOURICE
La troupe de théâtre Art-Thalie présente, à la salle des fêtes de Chaix, la comédie Chers Cafards
Mise en scène par Patrick LAMBERT
Dates et horaires des représentations:
– Vendredi 21 Nov 28 Nov 05 Dec à 20H30
– Samedi 22 Nov 29 Nov 06 Dec à 20H30
– Dimanche 23 Nov 30 Nov 07 Dec à 15H00
Tarifs:
– Adultes: 9€
– De 12 à 16 ans: 4€
– Moins de 12 ans: Gratuit
Réservations possibles à partir du 27 octobre
du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 18h à 20h .
Salle des fêtes Auchay-sur-Vendée 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 47 06
English :
A comedy by Jean Pierre MOURICE
German :
Eine Komödie von Jean Pierre MOURICE
Italiano :
Una commedia di Jean Pierre MOURICE
Espanol :
Una comedia de Jean Pierre MOURICE
