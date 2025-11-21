Spectacle Chers Cafards au théatre à Chaix Auchay-sur-Vendée

Spectacle Chers Cafards au théatre à Chaix

Une comédie de Jean Pierre MOURICE

La troupe de théâtre Art-Thalie présente, à la salle des fêtes de Chaix, la comédie Chers Cafards

Mise en scène par Patrick LAMBERT

Dates et horaires des représentations:

– Vendredi 21 Nov 28 Nov 05 Dec à 20H30

– Samedi 22 Nov 29 Nov 06 Dec à 20H30

– Dimanche 23 Nov 30 Nov 07 Dec à 15H00

Tarifs:

– Adultes: 9€

– De 12 à 16 ans: 4€

– Moins de 12 ans: Gratuit

Réservations possibles à partir du 27 octobre

du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 18h à 20h .

Salle des fêtes Auchay-sur-Vendée 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 47 06

English :

A comedy by Jean Pierre MOURICE

German :

Eine Komödie von Jean Pierre MOURICE

Italiano :

Una commedia di Jean Pierre MOURICE

Espanol :

Una comedia de Jean Pierre MOURICE

