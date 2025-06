Spectacle « Chers Cousins » – Quartiers en Scène – 10 juillet à 19h30 – Site de Jacques Prévert dans le cadre de Bréq’in Holidays Site Jacques Prévert Rennes 10 juillet 2025

Spectacle « Chers Cousins » – Quartiers en Scène – 10 juillet à 19h30 – Site de Jacques Prévert dans le cadre de Bréq’in Holidays Site Jacques Prévert Rennes Jeudi 10 juillet, 19h30

Entrée libre

Le spectacle « Chers Cousins – Un véritable duo pour un trio » par la Cie Pied’né prendra place le 10 juillet à 19h30 sur le site de Jacques Prévert dans le quartier de Bréquigny.

François, Jérémy et Jean-Bernard, grands voyageurs, parcourent le monde pour récolter des secrets de cirque. Ces secrets, ils veulent les partager avec les enfants et leur parents, leurs futurs « cousins, cousines » dans les règles de l’art du Cirque. Le spectacle se met en place, au rythme de la batterie en live : acrobaties, jonglage, magie…

Les trois compères se retrouvent, se croisent, s’esquivent sur la piste et prennent à partie le public.

Ce spectacle prendra place dans le quartier de Bréquigny sur le site de Jacques Prévert, dans le cadre du festival Quartiers en Scène il s’intègre aussi dans la programmation de l’événement de l’été également organisé par le Cercle Paul Bert ; Bréq’in Holidays.

Public : A partir de 4 ans

Lieu : Plein Air (possibilité de repli en salle à proximité si mauvais temps)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T20:30:00.000+02:00

Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes, France Rennes 35200