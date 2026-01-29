Spectacle Chers Parents Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle Chers Parents

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 18 – 18 – 45 EUR

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 21:50:00

2026-03-19

Quand leurs parents les convoquent d’urgence, Pierre, Jules et Louise craignent le pire… avant qu’une annonce inattendue ne fasse exploser l’harmonie familiale.

Chers Parents est une comédie grinçante sur l’amour, l’argent et les liens familiaux.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

When their parents urgently summon them, Pierre, Jules and Louise fear the worst? before an unexpected announcement shatters family harmony.

Dear Parents is a wry comedy about love, money and family ties.

