Spectacle Chevalier au château de Kerambar’h Landaul

Spectacle Chevalier au château de Kerambar’h Landaul dimanche 13 juillet 2025.

Spectacle Chevalier au château de Kerambar’h

Château de Kerambar’h Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

Après un énième festin houleux, le Chevalier d’Apremonts fulmine et décide de partir à l’aventure pour prouver à tous sa valeur.

Le chemin s’avère plus tortueux que prévu, et heureusement que son flegmatique serviteur l’accompagne pour lui prodiguer de judicieux conseils.

Notre héros va rencontrer un florilège de personnages hauts en couleur et son esprit devra être aussi affûté que son épée si il veut s’en sortir grandi… ou même s’en sortir tout court ! Duel d’escrime, joute verbale, dilemmes moraux, la voie de la Chevalerie n’est décidément pas de tout repos.

Pourtant le monde a désespérément besoin d’un bon chevalier, et parfois une petite étincelle peut être la source des plus grandes flammes. Parviendra-t-il à être à la hauteur de son idéal ou laissera-t-il les obstacles et les doutes le submerger ?

Auteur Jean-Erwan Denayrou

Artistes Jean-Erwan Denayrou, Antoine Gardent .

Château de Kerambar’h Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 6 79 82 30 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Chevalier au château de Kerambar’h Landaul a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon