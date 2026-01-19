Spectacle Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique La Comédie de Metz Metz

Spectacle Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Petits et grands, préparez-vous pour une aventure extraordinaire !

Le petit chevalier Gaspard et son ami Antonio la grenouille se retrouvent ensemble à devoir sauver le royaume de Fantasia du méchant Roi Merhumes Dorgoth. Ils seront accompagnés dans leur aventure de Tom le farfadet, Rick le Dragon et de nombreux autres personnages, tous plus attachants les uns que les autres.

Mais pour réussir dans cette quête merveilleuse, ils auront besoin de vous !

Venez prêter main forte à Gaspard et Antonio dans cette aventure fabuleuse, pleine d’humour, de chansons et de fantaisie.

Une comédie musicale pour les petits comme pour les grands !

Auteur Comédien Jean Goltier

Durée 50 min.

Enfants dès 6 ansEnfants

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Young and old, get ready for an extraordinary adventure!

The little knight Gaspard and his friend Antonio the frog find themselves together, having to save the kingdom of Fantasia from the evil King Merhumes Dorgoth. Joining them on their adventure are Tom the Leprechaun, Rick the Dragon and a host of other endearing characters.

But to succeed in this wonderful quest, they’ll need your help!

Come and lend a hand to Gaspard and Antonio in this fabulous adventure, full of humor, song and fantasy.

A musical for young and old alike!

Author Actor: Jean Goltier

Running time: 50 min.

Children from age 6

L’événement Spectacle Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique Metz a été mis à jour le 2026-01-19 par AGENCE INSPIRE METZ