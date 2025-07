Spectacle Chevaliers de la table ronde Château de la Villequeno Carentoir

Spectacle Chevaliers de la table ronde Château de la Villequeno Carentoir mardi 5 août 2025.

Spectacle Chevaliers de la table ronde

Château de la Villequeno 5, allée de la Villequeno Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 19:30:00

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Deux comédiens. Huit personnages. Une table… et beaucoup de légendes.

La Compagnie La Toison d’Or présente « Chevaliers de la Table Ronde », une adaptation inventive et débridée du texte de Jean Cocteau.

Dans cette relecture de la légende arthurienne, entre quête initiatique et comédie décalée, deux comédiens incarnent à eux seuls les figures mythiques du roi Artus, Merlin, Lancelot, Guenièvre… et bien d’autres. Un tourbillon théâtral où masques, marionnettes, commedia dell’arte et théâtre classique se croisent dans une mise en scène vive, accessible et poétique.

Un spectacle tout public (à partir de 8 ans)

Ce projet porté par Florian GICQUIAUD et Salomé OBERLE s’adresse à toute la famille. Il revisite avec humour et émotion des figures intemporelles, tout en interrogeant des thèmes profonds: le pouvoir, la loyauté, l’utopie, le passage de l’enfance à l’âge adulte.

Tout public Durée: 1h10 Tarifs: 12€ / 8€ .

Château de la Villequeno 5, allée de la Villequeno Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 6 02 59 67 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Chevaliers de la table ronde Carentoir a été mis à jour le 2025-07-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande